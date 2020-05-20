На Народного Ополчения Lada врезалась в автобус

Утром 20 мая на проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.

«На Народного ополчения Автобус не успел отъехать от конечной, как ему в бампер прилетела Лада», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Как рассказали очевидцы, автобус не успел отъехать от остановки, когда в него врезалась Lada.

Судя по опубликованным снимкам, в результате ДТП пострадали оба транспортных средства, они получили небольшие повреждения. Неизвестно, есть ли пострадавшие среди водителей и пассажиров.

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