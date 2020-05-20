Песков рассказал о лечении от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заболевший коронавирусом, рассказал, что продолжает лечение от COVID-19 в одной из московских больниц.

«Нет еще (не выписали). Лечусь», — сказал он, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 12 мая Песков заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Сейчас он проходит лечение в медучреждении, куда его ранее госпитализировали. Представитель Кремля находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую медпомощь.

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 308 705 человек, 2972 погибших, выздоровели 85 392 пациента.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 999 235 человек. Скончались 325 125 человек, при этом 1 970 686 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.