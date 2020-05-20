На поддержку пострадавшим от Covid-19 бизнесменам Петербурга направят более 13 миллиардов

В ходе заседания Законодательного Собрания о корректировке бюджета вице-гурбернатор Северной столицы Эдуард Батанов рассказал о поддержке городской экономики.

Обо всем стало известно сегодня, 20 мая. На вопрос депутата Алексея Макарова о поддержке бизнеса Батанов отметил, что в рамках первого пакета было выделено 3,9 млрд рублей, во втором предусмотрели 9,5 млрд. Речь идет не только о прямых выплатах, но и об освобождении от налогов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга подписал закон об оказании поддержки бизнесу в условиях борьбы с коронавируснйо инфекцией нового типа. Согласно закону, принятому ранее Законодательным Собранием, для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность в отраслях, находящихся в зоне риска, вводятся меры налоговой поддержки.