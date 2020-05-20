В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 1794

В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 1794
Вакцина против коронавируса сейчас разрабатывается. Фото: pixabay

В Эстонии за сутки выявлено три случая заражения коронавирусом.

Число зараженных в стране достигло 1794, сообщает республиканский департамент здоровья. С начала пандемии в республике 64 человека скончались, в больницах находится 39 пациентов.

Эстонские власти приняли решение 18 мая снять режим чрезвычайного положения в стране.

Решение о завершении чрезвычайного положения в Эстонии было принято в связи с тем, что распространение коронавируса в стране пошло на спад, что подтверждает местный департамент здоровья и ученый совет по борьбе с вирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 999 235 человек. Скончались 325 125 человек, при этом 1 970 686 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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