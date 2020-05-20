Правительство Латвии планирует в июне отменить режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Латвии планирует в июне отменить режим ЧС из-за коронавируса
Режим ЧП из-за пандемии коронавируса объявлен в Латвии с 13 марта. Фото: Pixabay

Правительство Латвии намерено отменить режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный из-за пандемии коронавируса.

Режим ЧП из-за пандемии коронавируса объявлен в стране с 13 марта.

«Цель правительства — отменить в июне объявленное из-за пандемии COVID-19 чрезвычайное положение в Латвии, сохранив при этом определенные ограничения», — заявил премьер республики Кришьянис Кариньш, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что усиленная гигиена и физическое дистанцирование останутся обязательным, даже если режим ЧС будет отменен, так как коронавирус пока не побежден.

По последним данным, число зараженных в Латвии достигло 1016 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 999 235 человек. Скончались 325 125 человек, при этом 1 970 686 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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Правительство Латвии планирует в июне отменить режим ЧС из-за коронавируса
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