На Просвещения грузовик чуть не раздавил мотоциклиста

На Просвещения грузовик чуть не раздавил мотоциклиста
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 20 мая, на проспекте Просвещения произошло ДТП с участием грузовика и мотоцикла.

ДТП произошло сразу после проспекта Культуры в направлении к улице Демьяна Бедного. По словам очевидцев, водитель грузовика не заметил мотоцикл.

«На Просвещения, после Культуры в сторону Демьяна Бедного грузовичок завалил мотоцикл», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы опубликовали соответствующую видеозапись. Судя по кадрам, мотоциклист остался жив. На участке ДТП образовалась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь спасателей тушили Ford на Московском шоссе. Все произошло примерно в половину четвертого утра у дома №2Б по Московскому шоссе.

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