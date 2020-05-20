На Просвещения грузовик чуть не раздавил мотоциклиста

В среду, 20 мая, на проспекте Просвещения произошло ДТП с участием грузовика и мотоцикла.

ДТП произошло сразу после проспекта Культуры в направлении к улице Демьяна Бедного. По словам очевидцев, водитель грузовика не заметил мотоцикл.

«На Просвещения, после Культуры в сторону Демьяна Бедного грузовичок завалил мотоцикл», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы опубликовали соответствующую видеозапись. Судя по кадрам, мотоциклист остался жив. На участке ДТП образовалась пробка.

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