Обвиняемого в смертельном ДТП на Суворовском не стали арестовывать

В результате инцидента умер пешеход и чуть не пострадали люди.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Следствие просило арестовать водителя, обвиняемого в смертельной аварии на Суворовском проспекте, но суд отказался. Причины такого решения не называются.

Напоминаем, что все случилось на Суворовском проспекте 18 мая. По предварительным данным, автомобиль «Киа» ехал по куда-то, когда столкнулся с автобусом, двигающимся в попутном направлении. В результате легковушку отбросило в сторону другой машины, а затем «Киа» сбил дорожный знак. Конструкция, в свою очередь, упала на женщину-пешехода, которая получила серьезные травмы и скончалась на месте. С ней были дети, чудом оставшиеся живыми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Кубинской мотоциклист попал в ДТП. Скорая на месте. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая.