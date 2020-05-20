На Бестужевском горят гаражи

Местные жители жалуются на запах гари. Непонятно, есть ли пострадавшие.
Все случилось сегодня, 20 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пожар произошел на Бестужевской улице – там полыхают сразу несколько гаражей. На место прибыли спасатели, которые занимаются ликвидацией возгорания. На снимках видно, как они стоят на крышах гаражей, а также дым, заполонивший улицу поблизости.
Не уточняется, есть ли пострадавшие и какова причина инцидента.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Просвещения грузовик чуть не раздавил мотоциклиста. Очевидцы опубликовали соответствующую видеозапись. Судя по кадрам, мотоциклист остался жив. На участке ДТП образовалась пробка.