В Петербурге состоится военно-морской парад

В нем примут участие около 50 кораблей.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил, что главный военно-морской парад в День ВМФ состоится в Санкт-Петербурге 26 июля и ему не помешает коронавирус. В параде должны принять участие 46 кораблей, а в небе над ними пролетят 41 единица авиационной техники. Среди самолетов будут и разработанные для тушения пожаров, и транспортные, и пассажирские, поисково-спасательные и санитарные модификации крылатой машины.

Также военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Владивостоке, Севастополе и в порту Тартус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко ответил на критику за проведение парада Победы. Отказаться от парада Белоруссия, по словам главы страны, не могла, так как на неё смотрят глаза погибших солдат, замученных партизан, стариков, женщин и детей Хатыни.