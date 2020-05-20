Путин поручил проработать поставки рыбы по Северному морскому пути

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок дальневосточной рыбной продукции в европейскую часть России. Заняться этим предстоит Росатому, Министерству транспорта и другим профильным ведомствам.

Использование Северного морского пути позволить снизить затраты на доставку рыбы, подчеркнул Путин. Таким образом продукция станет более доступной для россиян.

«Для доставки дальневосточной рыбной продукции нужно активнее, я с этим согласен, использовать Северный морской путь», — приводит слова Путина «РИА Новости».

С предложением о поставке рыбы по Северному морскому пути в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности выступил врио губернатора Камчатки Владимир Солодов. По его словам, в пик путины мощности Владивостока оказываются перегруженными, что приводит к задержкам. Решить проблему Солодов предлагает более активной загрузкой СМП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России вступил в силу закон о рыболовстве.