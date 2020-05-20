Российские цены на газ оказались выше европейских

Российские цены на газ оказались выше европейских
Газ. Фото: Pixabay

Граждане платят за газ больше, чем иностранцы.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает издание РБК. В Европе упали цены на газ, в связи с чем иностранцы платят за российский газ меньше, чем сами россияне. Разница есть даже несмотря на стоимости транспортировки и экспортной пошлины. Так, в нидерландском хабе TTF цены упали до 46 долларов, тем временем на ближайшем к России хабе в Баумгартене газ стоит 62 доллара. В Смоленской и Ленинградской областях газ за тысячу кубометров обходится в 60 долларов, на местах добычи цены ниже.

Ожидается, что такие низкие цены на газ в Европе будут сохраняться все лето. Улучшение ситуации может наступить с холодами. Все будет зависеть от того, как будет распространяться коронавирус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что предприниматели Петербурга настаивают на отмене арендных платежей.

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