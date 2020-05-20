В Петербурге смошенничали при реализации нацпроекта

С инцидентом будут разбираться в суде.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Уголовное дело возбудили в отношении ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района». Ему в рамках нацпроекта «Демография» выделили средства, которые в результате потратили на выплату заработной платы сотрудникам, а также людям, которые были трудоустроены фиктивно. Таким образом, 327 миллионов рублей пошли совсем не на те цели, на которые их выдавали.

В отношении нарушителей возбудили уголовное дело из-за мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Секретарь Совет безопасности РФ Николай Патрушев, к слову, говорил, что довольно часто при реализации нацпроектов возникают проблемы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что губернатор Петербурга предложил создать структуру по реализации нацпроектов. Беглов отметил, что это необходимо для большего вовлечения в реализацию нацпроектов местного самоуправления.