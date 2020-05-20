В Петербурге смошенничали при реализации нацпроекта

В Петербурге смошенничали при реализации нацпроекта
Деньги потратили на зарплаты. Фото: pixabay.com

С инцидентом будут разбираться в суде.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Уголовное дело возбудили в отношении ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района». Ему в рамках нацпроекта «Демография» выделили средства, которые в результате потратили на выплату заработной платы сотрудникам, а также людям, которые были трудоустроены фиктивно. Таким образом, 327 миллионов рублей пошли совсем не на те цели, на которые их выдавали.

В отношении нарушителей возбудили уголовное дело из-за мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Секретарь Совет безопасности РФ Николай Патрушев, к слову, говорил, что довольно часто при реализации нацпроектов возникают проблемы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что губернатор Петербурга предложил создать структуру по реализации нацпроектов. Беглов отметил, что это необходимо для большего вовлечения в реализацию нацпроектов местного самоуправления.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мошенничество нацпроект
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приморском районе спасали шестерых утят
В Петербурге смошенничали при реализации нацпроекта
США окружает Россию опасными биолабораториями
Российские цены на газ оказались выше европейских
Путин поручил проработать поставки рыбы по Северному морскому пути
КИО собирается продать петербургское имущество на 800 млн рублей
Владелец «Розового кролика» после продажи сети займется ...
В Петербурге состоится военно-морской парад