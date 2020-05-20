Владельцы мебельных центров в Петербурге просят разрешения вернуться к работе

Владельцы мебельных центров в Петербурге просят разрешения вернуться к работе
Например, в Германии и странах Прибалтики мебельные центры продолжают свою работу. Фото: pixabay.com

Руководители крупнейших мебельных центров Северной столицы обратились Александру Беглову с просьбой разрешить работу городских торговых комплексов.

Официальное письмо губернатора направили члены Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России передает в среду, 20 мая, издание «Коммерсантъ». Обращение подписали владельцы одиннадцати крупных мебельных ТК города и более 150 арендаторов.

Предприниматели считают, что работа мебельных магазинов не усугубляет эпидемиологическую ситуацию, поскольку эта отрасль специфична, и в центрах не скапливается много посетителей. Статистически, поток людей в мебельных комплексах в 8 раз ниже, чем в торгово-развлекательных центрах, а значит, клиентам не составит труда соблюдать социальное дистанцирование.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бизнес-сообщество Петербурга просит освобождения от арендных платежей.

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Владельцы мебельных центров в Петербурге просят разрешения вернуться к работе
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