Владельцы мебельных центров в Петербурге просят разрешения вернуться к работе

Руководители крупнейших мебельных центров Северной столицы обратились Александру Беглову с просьбой разрешить работу городских торговых комплексов.

Официальное письмо губернатора направили члены Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России передает в среду, 20 мая, издание «Коммерсантъ». Обращение подписали владельцы одиннадцати крупных мебельных ТК города и более 150 арендаторов.

Предприниматели считают, что работа мебельных магазинов не усугубляет эпидемиологическую ситуацию, поскольку эта отрасль специфична, и в центрах не скапливается много посетителей. Статистически, поток людей в мебельных комплексах в 8 раз ниже, чем в торгово-развлекательных центрах, а значит, клиентам не составит труда соблюдать социальное дистанцирование.