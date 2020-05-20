Стало известно, почему мужчины чаще умирают от коронавируса

Стало известно, почему мужчины чаще умирают от коронавируса
Женский организм в период высокой опасност вырабатывает на 20-25% больше антител к коронавирусу. Фото: pixabay.com

Китайские ученые установили, чем обусловлена высокая смертность от коронавирусной инфекции среди мужчин.

Специалисты из Медицинского колледжа Тунцзи и Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане исследовали 331 образец плазмы крови пациентов с подтвержденным коронавирусом, из которых 127 мужских и 204 — женских. В среднем, участникам эксперимента было по 45 лет.

Исследователи пришли к выводу, что концентрация антител в организме не отличается в зависимости от степени тяжести и пола пациента, передают «Известия». Однако это обосновано только в случае, если болезнь протекает в легкой или средней форме. В тяжелых случаях женский организм вырабатывает на 20-25% больше антител. Кроме того, высокий уровень тестостерона в мужском организме может подавлять иммунные реакции, что также мешает организму защищаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ ожидают вторую волну коронавирусной пандемии.

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