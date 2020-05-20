ВОЗ предупреждает о второй волне пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) строит пессимистичные прогнозы относительно эпидемиологической ситуации. В организации уверены, что мир ждет вторая волна коронавирусной инфекции.

Российский представитель ВОЗ Мелита Вуйнович выступила с соответствующим заявлением в эфире телеканала «Россия 24». Она обратилась не только к россиянам, но и всему миру с призывом не расслабляться и не смягчать карантинные меры. Вуйнович подчеркнула, что риски заражения и ухудшения ситуации по-прежнему высоки.

Если граждане, как и правительства стран, будут пренебрегать мерами безопасности, это обернется резким ростом летальных случаев, уверена представитель ВОЗ. Отметим, что с начала пандемии в мире зарегистрировано более 4,5 миллионов пациентов с COVID-19, а также свыше 320 тысяч летальных случаев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ зафиксировала рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.