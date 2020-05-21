«Аэрофлот» не будет штрафовать за повторный перенос даты вылета

&#171;Аэрофлот&#187; не будет штрафовать за повторный перенос даты вылета
"Аэрофлот". Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять билеты, приобретенные пассажирами до мая.

Как сообщается на сайте авиакомпании, теперь пассажиры смогут дважды поменять даты и направление без штрафа. Для этого необходимо до конца года обратиться в контакт-центр компании или в агентство, где были приобретены билеты.

Если клиент хочет переоформить билет на рейсы до 31 декабря этого года с сохранением маршрута и класса обслуживания, то ему не придется доплачивать разницу в тарифах. В этом случае срок действия билетов будет продлен до 30 апреля 2021 года.

При оформлении билета на другие даты, маршрут или класс обслуживания, то клиент должен будет доплатить разницу в стоимости.

Кроме того, при отмене рейса пассажирам предоставляю скидку в размере 15% от действующего тарифа на новый перелет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» обменяет отмененные авиабилеты на ваучеры.

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