В Пикколово горел дом на 225 «квадратах»

Ближе к ночи накануне в деревне Пикколово Ломоносовского района Ленобласти начался пожар.

Экстренные службы получили сообщение о полыхающем частном доме в 23.43 в среду, 21 мая. Бороться с огнем направили девять спасателей и две единицы спецтехники. Огонь распространился по площади 225 квадратных метров.

По информации главного управления МЧС по Ленинградской области, сотрудники ведомства справились с пожаром примерно за час — в 00.50 он был потушен. В пресс-службе отметили, что данные о возможных пострадавших в результате происшествия не поступали. Причины возгорания устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вчера на Бестужевской улице в Петербурге горели гаражи. Местные жители жаловались на запах гари.