Петербуржец опубликовал объявление на Avito о продаже ребенка

В Северной столице мужчина разместил в Сети объявление продаже ребенка. Деньги за несовершенно житель брать не собирался.

Об этом рассказала в социальной сети «ВКонтакте» уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина. Она назвала этот поступок неприемлемым в отношении несовершеннолетнего.

По словам Митяниной, объявление с фотографией юного горожанина появилось на сайте Avito в разделе «Другие животные» под заголовком «Домашний питомец». Автор объявления называл его маленьким вредителем, любящим врать и воровать.

На эту ситуацию Митянина пожаловалась в администрацию сервиса. Также было направлено обращение в правоохранительные органы. Объявление заблокировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на Avito продавали детеныша леопарда за 320 тыс. рублей. Автор объявления указал, что у животного есть «полный пакет документов», а также он уже приучен к лотку.