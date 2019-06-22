В Петербурге на Avito продают детеныша леопарда за 320 тысяч рублей

На сайте Avito появилось объявление о продаже детеныша леопарда. За «маленького редкого дружка», как прозвал его сам хозяин, петербуржец просит 320 тысяч рублей.

В описании объявления сообщается, что у животному 2,5 месяца, у него есть «полный пакет документов», а также он уже приучен к лотку.

«Продам очень редкого игривого и доброго малыша», — пишет продавец.

Напомним, что по законодательству России продавать животных, которые занесены в Красную книгу, запрещено. Из населяющих территорию РФ, редким видом леопарда является дальневосточный.

Какая именно порода у продаваемого животного остается неизвестным.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в канадском зоопарке слон напал на смотрителя. Смотритель был госпитализирован в одну из больниц города с помощью санавиации в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняют министерства труда Канады.