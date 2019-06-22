В канадском зоопарке слон напал на смотрителя

Слон напал на сотрудника канадского зоопарка, расположенного рядом с городом Кэмбридж в провинции Онтарио. Об этом говорится в сюжете телеканала CTV.

Инцидент произошел в пятницу, 21 июня. Смотритель был госпитализирован в одну из больниц города с помощью санавиации в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняют министерства труда Канады.

Отмечается, что в этом зоопарке это уже не единичный случай, когда слоны нападают на людей. В 1989 году здесь погиб сотрудник, пытавшийся остановить драку двух животных. Еще один инцидент произошел в 1992 году. Тогда во время ежедневного шоу два слона сломали смотрителю ногу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Ленинградском зоопарке построили новый вольер для медведицы Хаарчаны. Животное переехало на новое место в первый день лета.