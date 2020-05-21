В парадной на Комендантском нашли раненое ножом тело

В Приморском районе Петербурга устанавливают обстоятельства смерти 55-летнего мужчины. В убийстве полиция подозревает его собутыльника.

Как стало известно gazeta.spb.ru, около 14:38 часов 20 мая в полицию обратился мужчин. Он рассказал, что в парадной дома 29 корпус 1 по Комендантскому проспекту лежит тело местного жителя. Труп был обнаружен на 14 этаже. Скончался мужчина, по предварительным данным, от множественных ударов ножом в грудную клетку.

По подозрению задержан собутыльник погибшего — 36-летний житель этого же дома. Полиция полагает, что он после распития спиртных напитков ударил потерпевшего ножом в грудь.

Домофон оборудован камерами наблюдения, записи с них будут изъяты. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино на женщину напал таксист с ножом.