На Шуваловском задержали подозреваемого в насилии, напавшего на женщину в лифте

На Шуваловском задержали подозреваемого в насилии, напавшего на женщину в лифте
Все произошло в лифте. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга правоохранители задержали подозреваемого в насилии над женщиной. На свою жертву он напал в лифте.

Преступный инцидент произошел 6 марта в подъезде дома №32 по проспекту Авиаконструкторов. В отдел полиции обратилась 39-летняя женщина с заявлением, что с 17:30 по 17:50 неизвестный преступник в кабине лифта, угрожая физической расправой, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативных мероприятий полицейские нашли подозреваемого в насилии. 40-летний житель Шуваловского проспекта был задержан по месту жительства. Мужчина уже был судим за кражи, грабеж и изнасилование

По факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «покупатель» куртки на Avito обманул жительницу Металлостроя на 80 тысяч.

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