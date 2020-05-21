Алкогольное застолье двух петербуржцев обернулось смертельной поножовщиной

В Петербурге правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве местного жителя. Возбуждено уголовное дело.

Обо всем стало известно сегодня, 21 мая. В результате проведения следственных действий был пойман 36-летний мужчина.

Как сообщили в на сайте СУ СК РФ по городу, по версии следствия, 20 мая мужчины распивали спиртные напитки в квартире одного из домов, расположенного на Комендантском проспекте. В результате ссоры подозреваемый ударил ножом своего 55-летнего знакомого. Рана оказалась смертельной.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лисьем Носу у магазина обнаружили окровавленный труп. Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что на вид погибшему около 50 лет.