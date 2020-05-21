В Лисьем Носу у магазина лежал окровавленный труп

Труп мужчины с разбитой головой нашли жители Лисьего Носа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне, 20 мая, полиция Приморского района Петербурга получила сообщение о найденном трупе. Мертвый мужчина с кровью на голове лежал за зданием магазина на Межевой улице в поселке Лисий Нос.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, установили, что на вид погибшему около 50 лет. Причину смерти неизвестного установят в морге.

В тот же день был задержан подозреваемый в произошедшем. Его поймали около дома №44 на Раздельном проспекте в поселке. На него составили административный протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Комендантского и Шуваловского обнаружили труп.