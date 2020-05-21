Авиакомпания «Россия» взыскала 6,5 млн рублей с юридического бюро за несостоявшуюся защиту

Авиакомпания &#171;Россия&#187; взыскала 6,5 млн рублей с юридического бюро за несостоявшуюся защиту
Самолет авиакомпании "Россия". Фото: авиакомпания "Россия"

АО «Авиакомпания «Россия» подала исковое заявление в суд на ООО «Юридическое бюро «Аэрохелп» из-за незаконного обогащения на 6,5 млн рублей.

Согласно материалам дела, юридическое бюро должно было вернуть авиакомпании средства, которые были получены в качестве гонорара за оказание юридических услуг по делу о происшествии с участием самолета «России» в лондонском аэропорту Гатвик.

Напомним, в конце марта сотрудник британского аэропорта травмировал ногу во время буксировки самолета. При этом были зафиксированы грубые нарушения техники безопасности. В результате воздушное судно получило некоторые повреждения.

Юридическое бюро должно было представлять интересы компании в суде за эти услуги бюро по договору была перечислена предоплата.

«Аэрохелп» должен был нанять местных юристов, организовать переговоры, оценить судебные перспективы и при необходимости организовать работу в суде Лондона.

Юридическое бюро бездействовало в течение восьми месяцев, не предоставляя отчетов и планов действий. В результате авиакомпания расторгнула договор и выставила официальную претензию.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил требования авиакомпании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» получила отсрочку по выплате налогов до октября.

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