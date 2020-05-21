COVID-19 снизил преступность в Петербурге

COVID-19 снизил преступность в Петербурге
Устанавливается сумма ущерба, нанесенная бюджету преступной группой. Фото: Baltphoto

В Петербурге по итогам января-апреля этого года на 15,9% снизилось число зарегистрированных преступлений. Благодаря этому город вышел на первое место в стране по снижению преступности.

Как сообщает «Мойка78», по данным статистического бюллетеня «Состояние преступности в России за январь-апрель 2020 года», в апреле в Северной столице зарегистрировали 4182 преступления. По сравнению с апрелем прошлого года уровень преступности упал на 19,8%, а по сравнению с мартом — почти на 40%.

За период с января по апрель 2020 года количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 24,3%.

Также стоит отметить, что количество нераскрытых преступлений за четыре месяца сократилось на 18,55%.

При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений, оставшихся нераскрытыми за этот период, снизилось на 32%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество киберпреступлений из-за коронавируса превысило показатели уличной преступности.

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