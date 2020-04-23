Количество киберпреступлений из-за коронавируса превысило показатели уличной преступности

Киберпреступность стала главной проблемой правоохранительных органов в эпоху пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом рассказал руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов в беседе с РИА Новости. По словам правоохранителя, «большее зло» сейчас приходится не на уличную преступность и «тем более» не на граждан, нарушающих режим самоизоляции.

На первый план для полицейских выходит борьба с преступностью в интернете, поскольку онлайн-злоумышленники научились действовать сплоченно и грамотно. Это усложняет задачу их поимки и предотвращения преступлений подобного рода. Показатели нарушении закона в других сферах за последнее время значительно снизились.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завели первое уголовное дело из-за срыва онлайн-уроков.