Поступление во время пандемии: 23-24 мая пройдет первый онлайн-форум “Выбор будущего” для детей и их родителей

Образовательный центр THiNK и АНО “Шаг навстречу” проведут бесплатный форум “Выбор будущего” 23-24 мая и объединят на одной платформе старшеклассников, их родителей, представителей петербургских университетов и спикеров крупнейших компаний, таких как HeadHunter, VK, Coca Cola HBC, Grid Dynamics, АНО “Россия — страна возможностей”. Форум пройдет уже в пятый раз и впервые — в онлайн-формате. Информационную поддержку форума оказывает Российское движение школьников, онлайн-школа SkyEng и HeadHunter.

При регистрации участники ответят на несколько вопросов о темах, которые их волнуют больше всего, после чего им будет доступна индивидуальная подборка выступлений спикеров. После окончания форума каждый сможет пройти тест на профориентацию по индивидуальной ссылке. Регистрация на форум доступна по ссылке.

Учащиеся 11 классов получат доступ к последней информации о сдаче ЕГЭ во время пандемии, а школьники 7-10 классов смогут узнать больше о самых востребованных профессиях, сдачи ОГЭ и особенностях высшего образования в России. Профессиональные психологи и специалисты по рекрутингу ответят на вопросы о выборе карьеры, изменениях на рынке труда и поделятся лайфхаками о построении карьерной траектории. Спикеры компаний-партнеров расскажут, кого они ищут сейчас, и какие ожидания они возлагают на поколения Z.

“Каждый год мы встречаемся со старшеклассниками и их родителями на форуме и вместе с нашими партнерами отвечаем на самые острые вопросы о выборе специальности и поступлении в университеты. 2020 год стал очень волнительным для школьников и их родителей, поэтому мы перенесли форум в онлайн, чтобы участники могли получить самую свежую информацию перед началом нового учебного год” — комментирует создатель центра THiNK Шамиль Мизитов.

“Сегодня мир стремительно меняется, и рынок труда активно трансформируется под влиянием этих изменений. И детям, и их родителям непросто сориентироваться в текущих изменчивых реалиях, поэтому очень важно шаг за шагом двигаться к выстраиванию карьерного пути и следить за процессами в самых прогрессивных сферах – ИТ, медицине, биологии, производстве”, — отмечает Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу, спикер форума.

Советы абитуриентам дал Александр Ларьяновский – директор по бизнес-развитию школы Skyeng — «Сегодня абитуриенты хорошо понимают, что вуз не отвечает за то, какими специалистами они станут, он лишь может помочь. Увеличить пользу от обучения в вузе легко: посмотрите, какие факультеты заканчивали самые успешные выпускники, изучите компании, в которых можно получить практический опыт, и следите за возможностями участия в интернациональных программах вуза»