УФАС Петербурга расследует картель на рынке детсадовского питания

Участники сговора избавились от конкурентов и получили 13 контрактов. Фото: pixabay.com

Участники сговора избавились от конкурентов и получили 13 контрактов. Фото: pixabay.com

Управление антимонопольной службы по Петербургу подозревает две компании, юридическое агентство и администрацию Кировского района в сговоре.

Как считают в ведомстве, участники сговора решили ограничить конкуренцию на конкурсе по поставке питания в детские сады Кировского района. В общей сложности, 13 конкурсов принесли «Артис-детское питание» и «Фирма Флоридиан» заказы на 444,6 млн рублей.

Их подельник, юридическое бюро, занималось подготовкой документации, которая позволила снизить начальную максимальную цену контракта (НМЦК) почти вдвое, на 43%.

Рассматривать дело будут на заседании 3 июня. Особое внимание антимонопольщиков привлек тот факт, что в сговоре участвовали администрация и юристы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС заподозрило картельный сговор в сфере уборки и благоустройства Петербурга.