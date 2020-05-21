В Колпино мужчина прострелил ухо прохожему и оказался в суде

Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело против местного жителя. Из хулиганских побуждений мужчина выстрелил в уходящих от него двух прохожих.

Преступный инцидент произошел 5 февраля напротив подъезда дома №87 по улице Веры Слуцкой. По данным следствия, мужчина нарушил общественный порядок. При себе он имел травматический пистолет калибра 9 мм.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, житель достал оружие из сумки и умышленно выстрелил в двух уходящих от него прохожих. После злоумышленник пошел вслед за своими «целями» и произвел в их сторону еще один выстрел. Второй раз он задел ухо своей «жертвы».

Тем самым мужчина причинил им физическую боль и оказал на них психологическое воздействие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за стрельбу в парадной на Большевиков хулиган получил 8 месяцев колонии.