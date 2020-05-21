В Петербурге разыскивают родителей оставленного на скамейке грудничка

В Петербурге разыскивают родителей оставленного на скамейке грудничка
Ребенка оставили на скамейке. Фото: pixabay

В Северной столице правоохранители разыскивают родителей оставленного без присмотра грудничка. Ребенка бросили на скамейке.

Инцидент произошел в четверг, 21 мая, во дворе одного из домов по улице Дмитрова. В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении на скамейке грудного ребенка. По указанному адресу незамедлительно выехали правоохранители.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, на месте сотрудники увидели мальчика, которому на вид около месяца. Малыша доставили в медучреждение, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец опубликовал объявление на Avito о продаже ребенка. Автор объявления называл несовершеннолетнего маленьким вредителем, любящим врать и воровать.

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