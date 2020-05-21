Депутаты ЗакСа Петербурга извинились перед Эдитой Пьехой за то, что не присвоили ей звание Почетного гражданина

Депутаты ЗакСа Петербурга извинились перед Эдитой Пьехой за то, что не присвоили ей звание Почетного гражданина
Депутаты извинились за городской парламент и отметили, что Эдита Станиславовна и без всякого звания является символом Петербурга. Фото: Wikipedia

Группа петербургских парламентариев решили обратиться к артистке Эдите Пьехе с извинениями за то, что она снова не получила звания Почетного гражданина Северной столицы.

Дело в том, что певица, актриса и народная артистка СССР уже 14 была номинирована на это звание, однако так ни разу и не стала его обладательницей. В этом году также были выбраны другие кандидатуры. Почетными гражданами Петербурга стали руководитель центра Алмазова и городской группы по борьбе с коронавирусом Евгений Шляхто и руководитель ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.

В связи с этим депутаты, которые отдали голос за певицу, — а таких было 12 человек, решили вобраться к ней с официальным извинением. Среди подписавшихся парламентариев — Максим Резник, Борис Вишневский, Александр Рассудов и другие депутаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты ЗакСа поддержали корректировку городского бюджета с учетом расходов и убытков от коронавирусной эпидемии.

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