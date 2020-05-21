Депутаты ЗакСа Петербурга извинились перед Эдитой Пьехой за то, что не присвоили ей звание Почетного гражданина

Депутаты извинились за городской парламент и отметили, что Эдита Станиславовна и без всякого звания является символом Петербурга. Фото: Wikipedia

Депутаты извинились за городской парламент и отметили, что Эдита Станиславовна и без всякого звания является символом Петербурга. Фото: Wikipedia

Группа петербургских парламентариев решили обратиться к артистке Эдите Пьехе с извинениями за то, что она снова не получила звания Почетного гражданина Северной столицы.

Дело в том, что певица, актриса и народная артистка СССР уже 14 была номинирована на это звание, однако так ни разу и не стала его обладательницей. В этом году также были выбраны другие кандидатуры. Почетными гражданами Петербурга стали руководитель центра Алмазова и городской группы по борьбе с коронавирусом Евгений Шляхто и руководитель ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.

В связи с этим депутаты, которые отдали голос за певицу, — а таких было 12 человек, решили вобраться к ней с официальным извинением. Среди подписавшихся парламентариев — Максим Резник, Борис Вишневский, Александр Рассудов и другие депутаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты ЗакСа поддержали корректировку городского бюджета с учетом расходов и убытков от коронавирусной эпидемии.