В Невском районе Петербурга пешеход, переходивший дорогу на «красный», дважды угодил под автомобиль

На Ивановской улице в Невском районе Северной столице сразу два автомобиля сбили мужчину, который переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора.

Инцидент произошел в четверг, 21 мая. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Позже информацию о сбитом мужчине подтвердили в городском управлении ГИБДД. Выяснилось, что сначала на пешехода наехал «ВАЗ», за рулем которого сидел 39-летний мужчина.

От удара пострадавший отлетел под колеса LADA Vesta, которой управлял 24-летний молодой человек. В результате перебегавший дорогу на «красный» отправлен в больницу в тяжелом состоянии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге в Выборгском районе возле съезда с Кольцевой автодороги (КАД) на проспект Культуры загорелась ГАЗель.