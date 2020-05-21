В Невском районе Петербурга пешеход, переходивший дорогу на «красный», дважды угодил под автомобиль

В Невском районе Петербурга пешеход, переходивший дорогу на &#171;красный&#187;, дважды угодил под автомобиль
На видеозаписи заметно, что мужчина перебегал дорогу, проигнорировав сигнал светофора. Фото: https://vk.com/spb_today

На Ивановской улице в Невском районе Северной столице сразу два автомобиля сбили мужчину, который переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора.

Инцидент произошел в четверг, 21 мая. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Позже информацию о сбитом мужчине подтвердили в городском управлении ГИБДД. Выяснилось, что сначала на пешехода наехал «ВАЗ», за рулем которого сидел 39-летний мужчина.

От удара пострадавший отлетел под колеса LADA Vesta, которой управлял 24-летний молодой человек. В результате перебегавший дорогу на «красный» отправлен в больницу в тяжелом состоянии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге в Выборгском районе возле съезда с Кольцевой автодороги (КАД) на проспект Культуры загорелась ГАЗель.

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