ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленобласти предоставил кредитные каникулы для 13 тыс. клиентов-физлиц

ВТБ с момента старта программ поддержки заемщиков-физических лиц, пострадавших от пандемии COVID-19, одобрил кредитные каникулы по 13 тыс. заявкам от клиентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на сумму 11,3 млрд рублей.

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате пандемии COVID-19 заемщикам-физлицам в рамках государственных (106-ФЗ, 76-ФЗ) и собственных программ. За апрель и первую половину мая ВТБ одобрил в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 11,3 тыс. заявок на кредитные каникулы по потребительским кредитам на 8 млрд рублей, свыше 1,3 тыс. на 3 млрд рублей – по ипотеке и более 360 на 210 млн – по автокредитам.

«В апреле ВТБ дополнительно к мерам государственной поддержки запустил расширенную программу кредитных каникул для заемщиков, которые оказались в сложной ситуации в связи с пандемией COVID-19. Это позволило банку увеличить объем помощи клиентам, нуждающимся в отсрочке выплат по кредитам. Среди одобренных заявок по Санкт-Петербургу и Ленинградской области почти 90% приходится на собственные программы ВТБ», – прокомментировал Сергей Кульпин, вице-президент ̶ начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В числе мер поддержки ВТБ в апреле первым начал работать по новой программе госсубсидирования ипотеки. «Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. На сегодняшний день в рамках программы банк выдал в Санкт-Петербурге более 470 жилищных кредитов на сумму 1,3 млрд рублей.

По итогам первого квартала 2020 года розничный кредитный портфель ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличился на 3,6% и составил 261,8 млрд рублей. Ипотечный портфель вырос на 5%, превысив 138,3 млрд рублей.