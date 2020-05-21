Старт нового сезона РПЛ могут назначить на август

Рассматриваются две даты – 2 и 5 августа.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов рассказал, что хочется начать новый сезон РПЛ уже 2 или 5 августа. Отмечается, что все будет зависеть от того, когда возобновят текущий чемпионат – 21 июня или 28 июня.

Напоминаем, что соревнования пришлось прервать из-за коронавируса. Команды успели провести 22 из 30туров. Ожидается, что турнир возобновят уже 21 июня, но все может измениться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ловчев назвал «Зенит» фаворитом в борьбе за победу в РПЛ. Он заявил, что не видит никакой интриги – мол, финал известен заранее.