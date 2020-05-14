Ловчев назвал «Зенит» фаворитом в борьбе за победу в РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал фаворита в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его мнению, нужно доиграть чемпионат.

«Я не вижу интриги в борьбе за чемпионство. Думаю, что победит петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака большой запас прочности и по очкам, и по составу», — отметил он, сообщает РИА «Новости».

Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила матчи. Генеральный директор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года. Этот срок совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов.

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