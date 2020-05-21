Toyota в Петербурге теперь выпускает не только машины, но и средства защиты

Производство средств защиты было развернуто в рамках глобальной кампании - почти на всех предприятиях автоконцерна были изготовлены различные средства индивидуальной защиты для медиков. Фото: pixabay.com

Производство средств защиты было развернуто в рамках глобальной кампании - почти на всех предприятиях автоконцерна были изготовлены различные средства индивидуальной защиты для медиков. Фото: pixabay.com

Автомобильный завод Toyota в Петербурге расширил производство: теперь там не только собирают автомобили, но и выпускают средства индивидуальной защиты.

Производство расположено рядом с основной линией деятельности предприятия. Вице-президент ООО «Тойота Мотор» и руководитель петербургского филиала японского бренда «Тойота» Исида Масаси подчеркнул, что компания всегда ставит на первое место безопасность, поэтому стремится помочь Северной столице справится с угрозой коронавирусной эпидемии.

Сейчас на заводе изготавливают защитные пластиковые экраны и тканевые маски для лица. Первые партии продукции были переданы Роспотребнадзору и петербургскому Центру волонтеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после полутора-месячного перерыва в работе автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге вернулся к производству машин.