Toyota в Петербурге теперь выпускает не только машины, но и средства защиты

Toyota в Петербурге теперь выпускает не только машины, но и средства защиты
Производство средств защиты было развернуто в рамках глобальной кампании - почти на всех предприятиях автоконцерна были изготовлены различные средства индивидуальной защиты для медиков. Фото: pixabay.com

Автомобильный завод Toyota в Петербурге расширил производство: теперь там не только собирают автомобили, но и выпускают средства индивидуальной защиты.

Производство расположено рядом с основной линией деятельности предприятия. Вице-президент ООО «Тойота Мотор» и руководитель петербургского филиала японского бренда «Тойота» Исида Масаси подчеркнул, что компания всегда ставит на первое место безопасность, поэтому стремится помочь Северной столице справится с угрозой коронавирусной эпидемии.

Сейчас на заводе изготавливают защитные пластиковые экраны и тканевые маски для лица. Первые партии продукции были переданы Роспотребнадзору и петербургскому Центру волонтеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после полутора-месячного перерыва в работе автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге вернулся к производству машин.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автомобили завод коронавирус санкт-петербург средства защиты тойота
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец собирается судиться со Смольным из-за масочного режима
На КАД жесткое ДТП, собравшее пробку
Петербуржцы начали лучше соблюдать режим самоизоляции
Сразу 1,8 млн петербуржцев получили средства на покупку масок и перчаток
В пятницу погода в Петербурге пойдет на лад
Кардиолог назвала самые опасные продукты для сердца
Toyota в Петербурге теперь выпускает не только машины, но и средства защиты
В самолеты будут пускать только в масках и перчатках