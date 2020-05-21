Сразу 1,8 млн петербуржцев получили средства на покупку масок и перчаток

Речь идет о гражданах-льготниках.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщили в Смольном. В Санкт-Петербурге 1,8 миллионов граждан получили по 800 рублей на покупку медицинских масок и перчаток, ношение которых обязательно с 12 числа. Таким образом, на поддержку льготников выделили 1,46 миллионов рублей – из изъяли из резервного фонда города.

Граждане получили выплаты автоматически. Это и пенсионеры, и члены малообеспеченных семей, а также инвалиды. Отмечается, что 12 тысяч человек пока остались без денег, так как нет их реквизитов для перевода.

Напоминаем, что на данный момент в России зарегистрировано более 317 тысяч зараженных. Летальных исходов – более трех тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Китае рассказали, как избежать второй волны коронавируса. Скорее всего, мир ждет вторая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Именно поэтому даже в случае улучшения эпидемиологической ситуации должны строго соблюдаться меры санитарной безопасности.