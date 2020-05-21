На КАД жесткое ДТП, собравшее пробку

Чтобы водитель легковушки смог покинуть салон, на место прибыли спасатели.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на КАД – там в районе одного из съездов на ЗСД столкнулись фура и легковой автомобиль. Как именно произошла авария – пока непонятно. Известно лишь, что на место прибыли спасатели, которые достают водителя легковушки. Не уточняется, как мужчина себя чувствуется.

Также свидетели жалуются на пробку, которая тянется от Парашютной. Остается надеяться, что все остались живы. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе Петербурга пешеход, переходивший дорогу на «красный», дважды угодил под автомобиль. В результате он отправлен в больницу в тяжелом состоянии.