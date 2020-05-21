Петербуржец собирается судиться со Смольным из-за масочного режима

Ему не нравится постановление правительства.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Гражданин, Сергей Алейников, подал иск к правительству и губернатору города. Его заявление уже принял Смольнинский районный суд. Отмечается, что мужчина недоволен постановлением, согласно которому в Северной столице ввели масочный режим. Петербуржец хочет, чтобы власти в таком случае раздавали защитные средства бесплатно всем.

Он также не хочет, чтобы граждан так строго наказывали за несоблюдением режима. Пока что эту новость в правительстве никак не комментировали, заявление к производству не принято.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге недовольных масочным режимом больше, чем в Москве. Строго выполнят решение властей также чаще жители столицы, чем петербуржцы — 72% и 67% соответственно.