В Петербурге недовольных масочным режимом больше, чем в Москве

Опрос показал, что обязательное ношение масок и перчаток в в общественных местах москвичи одобряют чаще жителей Петербурга — 51% против 44%. Такие данные приводит рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Строго выполнят решение властей также чаще жители столицы, чем петербуржцы — 72% и 67% соответственно.

При этом женщины более лояльны и дисциплинированны, чем мужчины. Среди москвичек 57% одобряют масочно-перчаточный режим и 81% придерживается его. Среди петербурженок одобряют решение властей 49%, выполняют — 74%.

Мужчины менее ответственны — носят и маски, и перчатки 62% москвичей и шесть из десяти мужчин в Петербурге.

После введения в Петербурге перчаточно-масочного режима в суд обратился местный житель. Он решил оспорить в суде обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах Петербурга. Мужчина не согласен с тем, что люди обязаны до 31 мая использовать в магазинах, общественном транспорте и такси средства индивидуальной защиты.

По последним данным, в Петербурге число зараженных коронавирусом выросло до 9263 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 989 094 человека. Скончались 324 966 человек, при этом 1 959 229 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 299 941 человек, умерли 2 837. При этом 76 130 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.