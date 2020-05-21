Ленобласть выделила 10,5 млн рублей на покупку средств дезинфекции

Ими будут обрабатывать помещений для безопасности граждан.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Власти выделили на покупку средств дезинфекции 10,5 миллионов рублей. Их передадут в пользование муниципалитетам и управляющим компаний.

Финансовые средства ГУП «Леноблводоканал» потратит на реагенты и реактивы для приготовления раствора гипохлорита натрия 0,5%, рекомендованные Роспотребнадзором.

Напоминаем, что в Ленинградской области зарегистрировано более 2,2 тысяч зараженных, вылечиться успели 803 человека, скончались восемь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ считает вредным и неэффективным распыление дезинфицирующих средств. Кроме того, дезинфицирующие средства при концентрации в замкнутом пространстве могут спровоцировать аллергическую реакцию.