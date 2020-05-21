Супруга Эмина резко отреагировала на вопросы о разводе

Эмин поблагодарил супругу за все, что у них было. Фото: https://www.instagram.com/eminofficial/

Эмин поблагодарил супругу за все, что у них было. Фото: https://www.instagram.com/eminofficial/

Она отметила, что не собирается рассказывать о происходящем и делиться подробностями.

Об этом стало известно 21 мая. Обо всем сообщает СтарХит. Модель Алена Гаврилова выложила фотографию со своей дочкой Афиной. Она написала, что для них наступил особенный день. Подписчики же начали спрашивать, каковы причины расставания с Эмином, ведь звездная пара не говорит ничего конкретного. Многие решили, что Гаврилова лишились ребенка – как будто девочку теперь воспитывает певец, а модель с ней видится лишь в определенные дни.

«Я не собираюсь публиковать фото с дочерью для того чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта навсегда»,

— заявила модель.

Сам певец писал, что собирается вместе с Гавриловой воспитывать дочь. Он хочет «пронести через всю жизнь» благодарность и уважение к супруге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лена Миро назвала причины развода Эмина с женой.