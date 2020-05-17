Лена Миро назвала причины развода Эмина с женой

Эмин поблагодарил супругу за все, что у них было. Фото: https://www.instagram.com/eminofficial/

Эмин поблагодарил супругу за все, что у них было. Фото: https://www.instagram.com/eminofficial/

Она считает, что артист нашел себе новую возлюбленную и поэтому охладел к супруге.

Об этом стало известно 17 мая. Обо всем блогер Лена Миро написала в своем ЖЖ. Она заявила, что не видит ничего странного в поступке певца Эмина. Девушка убеждена, что артист все время ищет новых ощущений в отношениях, поэтому быстро холодеет к своим супругам. Она отметила, что еще несколько лет назад Эмин ушел от другой женщины ради Алены Гавриловой – и ее, мол, настигла та же участь.

Миро уверена, что у певца есть новая возлюбленная, которую он пока что скрывает. Она отметила, что не осуждает Эмина, а вот Гаврилову и ее страданий совсем не понимает. Блогер считает, что девушка должна быть довольна той безбедной жизни, которой ее обеспечили.

«Любая мисс Мордовия хороша до 30″,

— добавила Миро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Василиса Володина рассказала, почему Эмин разводится с супругой. Она заявила, что их брак был заключен в неблагоприятное время.