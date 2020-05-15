Василиса Володина рассказала, почему Эмин разводится с супругой

Эмин поблагодарил супругу за все, что у них было. Фото: https://www.instagram.com/eminofficial/

Эмин поблагодарил супругу за все, что у них было. Фото: https://www.instagram.com/eminofficial/

Она заявила, что их брак был заключен в неблагоприятное время.

Об этом стало известно 15 мая. Обо всем астролог Василиса Володина рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что свадьба певца Эмина Агаларова была красива, но отношения уже тогда были обречены на провал. Оказывается, пара выбрала плохую дату для регистрации отношений.

«Иначе бы не было Венеры в Деве (сухость чувств, быстрое охлаждение супругов). Но самое плохое — регистрация на следующий день после солнечного затмения. Авантюра чистой воды. И это не фантазии, а математически доказанный факт»,

— объяснила Володина.

Она отметила, что до заключения брака Эмин был увлечен возлюбленной, но этому не было суждено продлиться долго из-за положения звезд и планет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что супруга Эмина прокомментировала новость о разводе. Она призвала людей оставить ее в покое, чтобы была возможность прийти в себя.