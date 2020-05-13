Супруга Эмина прокомментировала новость о разводе

Эмин поблагодарил супругу за все, что у них было. Фото: https://www.instagram.com/eminofficial/

Эмин поблагодарил супругу за все, что у них было. Фото: https://www.instagram.com/eminofficial/

Она призвала людей оставить ее в покое, чтобы была возможность прийти в себя.

Об этом стало известно 13 мая. Обо всем «Мисс Мордовия — 2004» Алена Гаврилова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она подтвердила новость о предстоящем разводе с певцом Эмином. В «сториз» женщина попросила людей оставить ее покое, дать возможность оклематься и пережить этот сложный период. Гаврилова написала, что ей больно и тяжело, и что она пытается праздновать день рождения мамы.

О расставании объявил сам артист, который выложил в соцсети свадебное фото с Гавриловой. Комментарии Эмин закрыл, поэтому все и решили узнать подробности о супруге. Напоминаем, что пара состояла в браке всего два года. У них растет дочь Афина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксана Самойлова сдержала слово и подала на развод. Блогер обратилась в суд еще 20 апреля, так что намерения девушки серьезны.