Оксана Самойлова сдержала слово и подала на развод

Блогер обратилась в суд еще 20 апреля, так что намерения девушки серьезны.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем сообщается на официальном сайте московского городского суда. В документе сказано, что ответчиком по делу о семейных правоотношениях является Устименко Д.А, то есть Джиган. В суд Оксана Самойлова обратилась еще 20 апреля, а ведь многие поклонники были убеждены все это время, что девушка не решится на ответственный шаг.

Напоминаем, что Самойлова заговорила о разводе после того, как узнала об изменах супруга, а также о его проблемах с алкоголем и наркотиками. Сразу после того, как девушка родила рэперу сына, он начал слишком усердно веселиться и даже сбрил себе в результате брови.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подписчики требуют у Самойловой разыгрываемые призы. Многие пользователи соцсетей верят в удачу и действительно выполняют все условия, а затем чаще всего остаются ни с чем.