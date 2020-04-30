Подписчики требуют у Самойловой разыгрываемые призы

Подписчики требуют у Самойловой разыгрываемые призы
Самойлова верит в лучшее будущее. Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Блогер устроила розыгрыш на своей странице, а затем словно забыла о нем.

Несмотря на то, что Оксана Самойлова продолжает волновать общественность из-за своей ссоры с рэпером Джиганом, у людей есть еще один повод обновлять ее страницу. Недавно блогер опубликовала пост, в котором призывала людей участвовать в розыгрыше крупной суммы денег. Многие пользователи соцсетей верят в удачу и действительно выполняют все условия, а затем чаще всего остаются ни с чем. Самойлову тоже обвиняют в мошенничестве – девушка обещала огласить результаты, но почему-то игнорирует призывы подписчиков назвать победителя. В комментариях под разными снимками люди просят Самойлову объясниться, а тем временем стальные убеждены – никаких денег никто не получит.

Напоминаем, что тем временем девушка продолжает вести блог, в котором показывает своих детей и рассуждает о жизни. Недавно она праздновала два дня рождения – свой и своего дочери.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксана Самойлова прокомментировала слухи о примирении с Джиганом.

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