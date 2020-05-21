Экс-супруг Лолиты угодил в больницу с травмами

Мужчина подтвердил слухи.

Об этом стало известно 21 мая. Обо всем сообщает «СтарХит», ссылаясь на собственные источники. Бывший супруг певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов угодил в больницу с многочисленными травмами. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. При этом представитель Иванова уверял, что спортсмен ведет активный образ жизни и старается не бросать любимые занятия. Чуть позже тренер подтвердил случившееся.

Напоминаем, что развод Лолиты и Иванова выдался громким. Официально они расстались две недели назад, хотя не живут вместе уже давно. Процесс развода был растянут из-за желания признать брак фиктивным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лена Миро назвала причины развода Эмина с женой. Она считает, что артист нашел себе новую возлюбленную и поэтому охладел к супруге.