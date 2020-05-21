Певица Сиа рассказала, откуда у нее два ребенка

Артистка усыновила двух 18-летних подростков.

Об этом стало известно 21 мая. Обо всем пишет издание Jakartapost. Певица Sia (Сия Ферлер) призналась, что усыновила двух подростков. Она захотела сделать детей счастливыми и подарить им семью. Отмечается, что на материковом государстве совершеннолетие наступает только в 21 год, поэтому усыновление оказалось возможным.

Артистка заявила, что приняла в дом подростков еще в прошлом году, просто не рассказывала об этом. Сейчас обоим уже 19 лет. Сиа честно добавила, что любит их и ни о чем не жалеет.

«Им, конечно, трудно. Но оба занимаются тем, что для них сейчас действительно важнее всего — образованием»,

— уточнила Sia.

Сейчас семья пытается пережить непростой период сообща.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Семак думает об усыновлении детей из Африки. Жена главного тренера «Зенит» написала, что благотворительность нужна во всех странах и у нее не должно быть географических границ.